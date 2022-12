Vendée : comment une entreprise de meubles récupère le bois brûlé par les incendies

Tout n'a pas été perdu. Après les violents incendies en Gironde qui ont ravagé des milliers d'hectares cet été, le bois, même s'il a été brûlé, commence à être valorisé. En Vendée, près de La Roche-sur-Yon, une entreprise récupère ce bois provenant des zones sinistrées pour en faire des meubles. Europe 1 s'est rendue dans cette entreprise.

Devant Pierre Grolleau, chef de l'activité panneaux chez l'enseigne Gautier, plusieurs rondins qui finiront en copeaux sont partiellement calcinés. "Certains sont encore couverts de sable et de cendres", explique-t-il au micro d'Europe 1.

Du bois de pins qui reste largement exploitable

Et pour cause : ce rondin provient de Landiras, détaille Pierre Grolleau, ajoutant qu'il recevait également d'autres rondins provenant "d'autres forêts qui ont brûlé cet été". C'est ainsi que jour après jour, des camions arrivant de Gironde, Charente ou du Maine-et-Loire déchargent des pins. S'ils sont brunis, ces derniers restent largement exploitables. "Ça reste un bois qui est passé à travers les flammes", convient le responsable d'activité panneaux.

"Ici, on voit bien que l'écorce a été brûlée, même une petite partie du tronc", montre-t-il, en soulignant : "Il ne va pas être utilisable sur le premier centimètre, mais ça va être noyé dans la masse pour venir produire un panneau de particules".

"Ça ne change en rien l'esthétique du produit"

Ces centaines de panneaux sont ensuite transformés en éléments de meubles. "Là, on a devant nous un dessus de bibliothèque", expose Fabien Bironneau, responsable du site. "On a une pièce, où on a appliqué un papier dessus. Le bois brûlé est à l'intérieur."

Le responsable d'activité met en avant le sauvetage du bois brûlé cet été. "Les gens qui se sont battus pour sauver ces forêts ont sauvé une partie aussi de ce qui pouvait être exploité, et on peut en faire un bon usage. Ça ne change en rien l'esthétique du produit", assure-t-il. Depuis le mois d'octobre, l'enseigne Gautier vend ainsi des meubles élaborés à partir de bois brûlé dans ses 75 magasins en France.