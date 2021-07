Covid : comment les anti-pass sanitaire adaptent leur quotidien pour lutter

"Je suis vacciné, mais je refuse de montrer un pass sanitaire !" A 76 ans, Gérard a bien téléchargé son QR code prouvant sa vaccination contre le Covid-19 sur son smartphone. Il détient donc le précieux pass sanitaire. Mais pas question pour lui de le montrer à l'entrée d'un café. "C'est créer une France à deux vitesses, avec des gens qui ont des droits et des gens qui ont perdu leurs droits. C'est honteux, honteux ! Je n'ai jamais manifesté mais je suis prêt à descendre dans la rue", assure-t-il au micro d'Europe 1.

Netflix à la place du cinéma, Uber Eats plutôt que le restaurant

Si Gérard parle de manifestation, c'est parce qu'un appel à rejoindre les cortèges contre le pass sanitaire a été lancé dans toute la France pour ce samedi. Sur internet, les hashtags #manif24juillet #antipass ou #passdelahonte sont nombreux, bien que le projet de loi anti-Covid ait déjà été voté en première lecture à l'Assemblée nationale vendredi, après une nuit blanche d'intenses débats. Le texte prévoit d'exiger le pass sanitaire dans les cafés et les restaurants à partir du 1er août. Mais dans les rassemblements de ce samedi, nombreux seront ceux qui ont déjà commencé à adapter leur quotidien pour éviter d'avoir recours au fameux sésame.

C'est le cas de Jefferson, qui défilera ce samedi après-midi à Paris. Il refuse de se faire vacciner dans l'immédiat et a donc commencé à trouver des parades. "Si j'ai besoin de regarder un film, eh bien on a tout de disponible avec Netflix aujourd'hui. Si j'ai besoin de passer une commande, on a tout ce qu'il faut avec Uber Eats", illustre-t-il. Et d'ajouter : "Et je suis prêt à sacrifier mes vacances s'il le faut."

"Hors de question de me mettre à genoux"

Pour Marie, dans la même situation que Jefferson, c'est surtout la pratique sportive qui va changer. "Mais ça m'est égal aussi. C'est mort, je ne retournerai pas à la salle", affirme-t-elle. "Je courrai autour du pâté de maisons, mais c'est hors de question de me mettre à genoux", poursuit Marie.

En tout cas, tous appellent au boycott des lieux réclamant le pass sanitaire. Leur objectif ? Vider les restaurants, les centres commerciaux et les lieux de culture pour faire plier le gouvernement. Et que ce dernier renonce au pass sanitaire généralisé.