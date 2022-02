Covid-19 : tout ce qui change à l'école pour votre enfant avec le nouveau protocole

Un nouveau protocole allégé et de nouveaux changements pour les élèves. La fin des vacances d'hiver pour les élèves de la zone B est l'occasion pour le nouveau protocole sanitaire scolaire de faire son entrée dans la cour d'école. Un nouvel allégement en adéquation avec l'amélioration de la situation sanitaire du pays. Pour vous aider à vous y retrouver, Europe 1 fait le tour d'horizon des règles désormais en vigueur pour lutter contre la propagation du Covid-19.

Plus de masque en extérieur

Le premier changement est certainement le plus visible et le plus marquant. Dès lundi, le port du masque n'est plus obligatoire à l'extérieur, aussi bien pour les élèves que pour le personnel enseignant. Les enfants du primaire vont donc pouvoir revoir le visage et le sourire de leurs camarades et de leur maîtresse. Mais attention, le masque reste obligatoire dans les espaces clos, donc les salles de classe.

Un brassage des élèves plus souple

À noter cependant que les cours d'EPS pratiqués en intérieur dans l'enceinte de l'école sans exemptés de masque. Une exception à cette exception : les sports de contact. Là il faudra remonter le masque au-dessus du nez. Enfin, les règles de brassage des élèves dans les espaces communs s’assouplissent, les enfants pourront notamment à nouveau déjeuner à la cantine librement et plus uniquement avec leurs camarades de classe.