Covid-19 : les entreprises soulagées par les nouvelles conditions d'isolement

Les règles d’isolement des personnes vaccinées diagnostiquées positives au Covid-19 sont allégées depuis ce lundi matin : la quarantaine est ramenée à sept jours, quel que soit le variant . Cet isolement peut être levé au bout de cinq jours en cas de test antigénique ou PCR négatif, selon ce qu'a annoncé Olivier Véran dimanche dans le Journal Du Dimanche. C'est également la fin de l'isolement pour les cas contacts au schéma vaccinal complet . Des mesures qui vont permettre aux entreprises de fonctionner afin d'éviter le blocage de l'économie.

"Continuer à faire tourner l'économie"

Ces nouvelles règles vont en effet soulager l'organisation du travail dans de nombreux secteurs comme le BTP, les transports ou encore les services à la personne, comme le souligne Jean-Eudes Du Mesnil, le secrétaire général de la CPME (Confédération des petites et moyennes entreprises). "Dans le secteur des services à la personne il y avait une très forte inquiétude parce que c'est extrêmement compliqué de trouver des gens en remplacement sur de très courtes périodes. D'autant que Covid ou pas Covid, nous sommes toujours en période de pénurie de compétences", explique-t-il. "Il fallait trouver une solution, sinon on ne sait pas comment on aurait continué à faire tourner l'économie."

Situation tendue dans les transports

Le mois de janvier sera tout de même compliqué, comme c'est déjà le cas dans les transports. La région Grand Est a en effet annoncé qu'il manquait actuellement 177 chauffeurs de bus pour assurer les transports scolaires en Moselle. La SNCF a également dû supprimer des trains en Bretagne, en Normandie ou encore dans les Hauts-de-France.