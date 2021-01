Covid-19 : face à l'incertitude, "on ne peut pas appuyer sur le bouton du reconfinement"

INTERVIEW

"Cette idée de tsunami n'est pas réelle", affirme Martin Blachier, samedi sur Europe 1. Médecin de santé publique et épidémiologiste, celui-ci s'était prononcé en défaveur d'un reconfinement, estimant que les chiffres du Covid-19 ne le justifient pas. Au lendemain des annonces de Jean Castex, qui a écarté la décision de confiner la France pour la troisième fois, l'épidémiologiste déclare que "l'incertitude sur les variants est telle que l'on ne peut pas appuyer sur le bouton du reconfinement".

"Un pont idéologique non avéré"

"Il y a une confusion autour de ce variant", explique Martin Blachier, évoquant le variant britannique, qui a contribué à faire exploser le nombre de morts du coronavirus au Royaume-Uni. "Il y a un variant qui prend de la place sur les autres et on a fait un parallèle", poursuit l'épidémiologiste, insistant sur le fait que la situation au Royaume-Uni n'est pas comparable à celle de la France.

"Les pays où il y au une envolée épidémique - le Royaume-Uni, le Portugal et l'Espagne - sont des endroits où les restaurants et autres lieux super-contaminateurs ont été rouverts", dit-il. "Ces pays ont vite fait de dire 'c'est à cause du variant qu'on a eu un énorme rebond épidémique', mais l'idée de dire qu'on va aller vers une troisième vague parce qu'il y a un variant sur le sol français, alors que ces endroits-là ne sont pas ouverts, c'est un pont idéologique qui n'est pas avéré selon moi".

"Risques de morbidité de santé mentale et de dépression"

"Ce chiffre de plus de 70% de contagiosité" attribué au variant anglais "a été fait sur une étude de modélisation incompréhensible où ils ont attribué 100% de la reprise épidémique, à Londres, à ce variant", pointe l'épidémiologiste. Selon lui, cela explique que des voix se soient élevées en France en faveur d'un reconfinement, par peur de voir la situation dans l'hexagone se calquer sur celle outre-Manche.

Toutefois, face aux chiffres "relativement stables" du Covid-19 en France, Martin Blachier estime que le risque que fait peser un nouveau confinement sur la "morbidité de santé mentale et de dépression" a davantage fait pencher la balance en défaveur d'un reconfinement. "Quand vous êtes le président, que vous êtes rationnel et que c'est à vous d'appuyer sur le bouton du confinement, logiquement vous vous dites 'je ne peux pas prendre cette décision'".