Covid-19 à l'école : le protocole sanitaire finalement allégé

Le gouvernement fait marche arrière. Le nouveau protocole sanitaire qui venait d'être mis en place dans les écoles a finalement été assoupli. Il ne sera plus nécessaire de recommencer le parcours de trois tests de dépistage Covid si un nouveau cas positif est détecté dans la classe. Ce cas positif doit être identifié dans les sept jours.

Un seul parcours de tests par semaine

Tout d'abord, il y a des choses qui ne changent pas. Si un camarade de votre enfant est, par exemple, testé positif lundi, il faut que votre enfant, cas contact, effectue un test antigénique lundi, et deux tests ensuite à J+2 et J +4. Par contre, si mardi, un autre camarade de classe est déclaré positif, pas besoin désormais de refaire le parcours des trois tests pour votre enfant. Un seul parcours par semaine suffit.

Les parents épuisés

Autre nouveauté de cette mise à jour du protocole : les tests à J+2 et J +4 peuvent être antigéniques et non forcément des autotests, étant donné que les pharmacies sont régulièrement en rupture de stock. Aussi, il n’y a plus de fermeture de classe dès que l’on atteint trois cas de Covid, mais seulement "en fonction de la situation " et "en présence d’un très grand nombre de cas", selon l’Éducation nationale.

Mais c'est une logistique qui reste compliquée. Magali, près de Rennes, a deux filles cas contact. "On utilise notre énergie pour s'adapter à ce protocole, alors que si l'Education nationale avait ces autotests, on ne serait pas là en train de courir tout le temps", déplore-t-elle au micro d'Europe 1. L'épuisement gagne donc déjà les parents, alors que cette gymnastique de tests, elle, est loin d'être terminée.