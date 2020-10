Couvre-feu : les règles et exceptions concernant l'attestation de sortie

Les habitants de Paris et des huit autres métropoles qui seront soumis à couvre-feu nocturne devront se munir d’une attestation de sortie entre 21h et 6h du matin. Comme pendant le confinement, le gouvernement a choisi de limiter strictement les motifs pour sortir de chez soi. Le Premier ministre Jean Castex en a donné les détails jeudi après-midi, au cours d’une conférence de presse. Il vous sera ainsi possible de sortir, muni de votre attestation, pour raisons de santé ou professionnelles.

Les déplacements pour raisons de santé

Comme pendant le confinement, les déplacements pour raisons de santé seront autorisés, comme "pour aller à l’hôpital ou aller chercher des médicaments".

Un justificatif nécessaire pour les déplacements pour raisons professionnelles

Il vous sera également possible de rentrer chez vous après 21h pour raisons professionnelles. Mais attention, il faudra impérativement vous munir d’un justificatif ou de votre carte professionnelle, en plus de votre attestation.

Prendre un train et un avion ou encore promener son animal de compagnie

Jean Castex a également précisé qu’il sera toujours possible de sortir entre 21h ét 6h pour prendre un avion ou un train qui arrive ou part après 21h. Il faudra cependant être en mesure de présenter son billet aux forces de l’ordre, en plus de l’attestation. Il vous sera également possible de promener votre animal de compagnie, là aussi muni de votre attestation.

L’attestation téléchargeable sur le site du ministère de l’Intérieur

L’attestation de sortie va être disponible sur le site du ministère de l’Intérieur. Comme pendant le confinement, elle sera téléchargeable sur votre smartphone. Il sera également possible d’en rédiger sur papier libre. L’amende pour non-respect de ces règles sera de 135 euros, et de 3.750 euros d’amende et de six mois d’emprisonnement en cas de récidive.