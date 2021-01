Près de Lyon, des voleurs jettent des grands crus sur les gendarmes lors d'une course-poursuite

Plusieurs individus qui tentent de se débarrasser des forces de l'ordre lors d'une course-poursuite sur l'autoroute en leur lançant... des bouteilles de grands crus ! Cette scène hors du commun s'est déroulée mardi près de Lyon. Le matin vers 5h15, ces individus, arrivés à bord d'un fourgon, ont fracturé les portes d'un Relais Château de Saône-et-Loire, l'établissement de Saint-Jean-de-Trézy, et dérobé des centaines de bouteilles d'une valeur de 350.000 euros avant de repartir vers le sud par l'autoroute, en direction de Lyon. Réveillé par l'alerte incendie, le propriétaire a aussitôt prévenu la gendarmerie, permettant à une patrouille de Chagny de prendre les malfaiteurs en chasse.

Une scène à "La Grande Vadrouille"

"La victime a pu suivre à bonne distance le véhicule des malfaiteurs et ainsi nous donner toutes les indications pertinentes", raconte Guillaume Dard, le patron des gendarmes de Saône-et-Loire, mercredi sur Europe 1. C'est à partir du moment où les occupants du fourgon se sont rendu compte que les gendarmes les suivaient que tout s'est accéléré. "On est rentrés dans une scène un petit peu étrange, puisque les malfaiteurs se sont mis à jeter des objets depuis le véhicule. Ces objets n'étaient rien d'autre que les bouteilles de grands crus qu'ils avaient subtilisées dans le Relais Château", relate Guillaume Dard.

"Au-delà de l'aspect un petit peu cinéma, type La Grande Vadrouille -ici ce ne sont pas des citrouilles qui sont jetées mais des bouteilles de grands crus-, on a un vrai dilemme pour le chef de patrouille. Il fallait maintenir la poursuite des malfaiteurs sans mettre en danger les autres usagers de la route, car après 6h du matin le trafic s'intensifie." Les lancés de bouteilles n'ont pas fait de blessés, aucune n'ayant percuté un véhicule.

Au moins trois suspects recherchés

Le fourgon a cependant heurté une barrière de péage à Villefranche-sur-Saône. "In fine, leur véhicule s'est posé sur un trottoir. Ils ont réussi à s'évanouir dans la nature à la limite des communes de Villeurbanne et Vaulx-en-Velin. La très grande partie du butin, hormis les bouteilles jetées par la fenêtre, a été retrouvé et est intact", rapporte le gendarme. Au moins trois suspects sont recherchés et le parquet de Chalon-sur-Saône a ouvert une enquête, confiée aux Brigades de recherche de Chalon-sur-Saône, Beaune et Bron.

Un autre cambriolage avait déjà été commis la veille, lundi, également à l'aube, dans ce même Relais Château, se soldant par la disparition de 200.000 euros de bouteilles mais sans que le propriétaire ne soit réveillé. On ne sait pas pour l'heure si les auteurs sont les mêmes.