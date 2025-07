Courroies de distribution, plaquettes de frein… Chez le garagiste la facture continue de s’alourdir

Les prix des réparations automobiles continuent de grimper : +6,7 % sur un an. Certaines interventions sont particulièrement touchées, comme les réparations des freins ou encore de la courroie de distribution. En revanche, les écarts de tarifs selon les régions s’atténuent, grâce à la comparaison en ligne.

Réparer sa voiture coûte toujours plus cher. En moyenne, les tarifs des réparations automobiles ont augmenté de 6,7 % sur un an. C’est moins que les hausses enregistrées les années précédentes, mais certaines opérations techniques continuent de peser lourd sur la facture.

C’est notamment le cas des réparations liées au freinage : disques et plaquettes coûtent désormais en moyenne 440 euros, en hausse de 11 %. La courroie de distribution est également concernée, avec une hausse de 12 %, pour atteindre 730 euros en moyenne pour un kit complet.

"Sur la courroie de distribution, les préconisations des constructeurs ont évolué"

Cette inflation s’explique par une plus grande complexité des interventions. Fabien Borsa, directeur d’iDGarages.com, l’explique : "Sur la courroie de distribution, les préconisations des constructeurs ont évolué, notamment sur certains moteurs PureTech. Cela impose l’usage d’une huile plus chère, plus de temps d’intervention. Et puis quand on a des véhicules un peu sophistiqués, il faut toujours repasser par un diagnostic et tout ça, ça a un coût pour le réparateur."

En revanche, les écarts de prix entre régions s’atténuent. La Normandie reste la région la moins chère, et l’Île-de-France la plus onéreuse. Mais grâce à la comparaison de devis en ligne, les garagistes ont tendance à s’aligner entre eux. Résultat : l’écart moyen entre les régions, qui pouvait atteindre 11 % auparavant, est désormais limité à 3 %.