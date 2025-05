Coupure d’électricité à Cannes : «L’extrême gauche cherche à provoquer le chaos», déclare l'avocat Thibault de Montbrial

Article Suggestions

Invité de La Grande interview Europe 1-CNews, Thibault de Montbrial, avocat français et président du Centre de Réflexion sur la Sécurité Intérieure, est revenu sur les coupures d'électricité ayant eu lieu dans le Var et les Alpes-Maritimes ce samedi 24 mai et dimanche 25 mai. Des anarchistes revendiquent ces importantes pannes contre des installations électriques sur la Côte d'Azur.