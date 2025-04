EN DIRECT - Coupure d'électricité «massive» : il faudra «entre 6 et 10 heures» pour régler la situation en Espagne

Une panne d'électricité "massive" aux origines encore inconnues affecte en ce moment même l'Espagne, où le trafic ferroviaire est entièrement interrompu, le Portugal et la France. Suivez l'évolution de la situation en direct.

L'Espagne et le Portugal subissent ce lundi une coupure d'électricité "massive", aux origines toujours indéterminées. En Espagne, le trafic ferroviaire a été totalement interrompu sur l'ensemble du pays tandis que la direction générale du trafic routier (DGT) a demandé aux voitures de ne pas circuler. En France, où le pays basque a été brièvement touché, le courant est rétabli, annonce le gestionnaire de réseau tricolore. Suivez l'évolution de la situation en direct.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Les principales informations : cou Une panne d'électricité "massive" aux origines encore inconnues affecte actuellement la péninsule ibérique.

En Espagne, la circulation des trains est totalement interrompue.

En France, où le pays basque s'est brièvement retrouvé privé d'électricité, le courant a été rétabli.

Le gestionnaire du réseau électrique en Espagne a estimé lundi qu'il faudrait entre six et dix heures pour rétablir la situation.

La Commission européenne a indiqué lundi être "en contact" avec les autorités espagnoles et portugaises afin de déterminer "les causes" de la panne d'électricité.

Le gestionnaire du réseau électrique espagnol (REE) a appelé lundi à ne pas "spéculer" sur les causes de la coupure.

Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez tient une réunion de crise.

Le Premier ministre tient une réunion de crise

Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez tient une réunion de crise autour de la gigantesque panne d'électricité qui touche le pays, a annoncé la présidence du gouvernement.

"Le président du gouvernement, Pedro Sanchez, préside une réunion extraordinaire du conseil de sécurité national à la Moncloa", le siège de la présidence, ont indiqué les services du Premier ministre

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Le gestionnaire du réseau électrique appelle à ne pas "spéculer" sur l'origine de la panne

Le gestionnaire du réseau électrique espagnol (REE) a appelé lundi à ne pas "spéculer" sur les causes de la coupure d'électricité géante qui touche depuis 12H30 l'ensemble de la péninsule ibérique, assurant que son origine restait à ce stade inconnue.

"Nous ne pouvons pas spéculer pour l'instant sur les causes" de la panne, a assuré Eduardo Prieto, directeur des opérations de REE, en précisant que tout serait "analysé avec le niveau de détail requis" dès que cela serait possible "pour faire la lumière" sur l'origine de la coupure.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

L'UE "en contact" avec l'Espagne et le Portugal pour déterminer "les causes" de la panne

La Commission européenne a indiqué lundi être "en contact" avec les autorités espagnoles et portugaises afin de déterminer "les causes" de la panne d'électricité massive dans la péninsule ibérique. L'exécutif européen continuera à "surveiller la situation" et veillera "à ce que l'échange d'informations entre toutes les parties concernées se fasse sans encombre", a assuré une porte-parole.

Selon plusieurs témoignages recueillis par l'AFP, la coupure de courant touchait plusieurs quartiers de la ville de Lisbonne, où le système de signalisation routière était en panne. En Espagne, de nombreux feux de circulation ne fonctionnent plus, ce qui oblige les voitures à rouler lentement.

La suite après cette publicité

Antonio Costa, le président du Conseil européen, qui réunit les chefs d’État et de gouvernement des 27 États membres, a également échangé avec les dirigeants de ces deux pays, selon un responsable européen.

"Entre 6 et 10 heures" pour rétablir la situation en Espagne

Le gestionnaire du réseau électrique en Espagne a estimé lundi qu'il faudrait entre six et dix heures pour rétablir la situation après la gigantesque panne qui touche depuis 10H30 GMT l'ensemble de la péninsule ibérique.

"On peut parler d'un délai compris entre 6 et 10 heures si tout va bien. Certains points d'approvisionnement sont déjà réparés", a indiqué lundi Eduardo Prieto, le directeur des opérations de Réseau d'Electricité en Espagne sur la radio Cadena Ser

La France mobilisée pour aider l'Espagne

Les équipes du gestionnaire français du réseau électrique de haute tension RTE sont mobilisées pour porter assistance au gestionnaire du réseau espagnol et ont déjà réalimenté pour 700 MW de consommation via la France, a indiqué RTE.

Le gestionnaire français a précisé qu'il était "en capacité d'augmenter son aide à l'Espagne à 950 MW dès que le réseau ibérique sera en capacité technique de l'accueillir", a-t-il ajouté dans un communiqué.

L'origine, toujours "indéterminée"

L'origine de cette panne massive d'électricité reste pour l'heure indéterminée selon le gestionnaire français du réseau électrique à haute tension.

De son côté, la Commission européenne a indiqué être "en contact" avec les autorités espagnoles et portugaises afin de déterminer "les causes" de la panne. L'exécutif européen continuera à "surveiller la situation" et veillera "à ce que l'échange d'informations entre toutes les parties concernées se fasse sans encombre", a assuré une porte-parole.

Trafic ferroviaire interrompu dans toute l'Espagne

Le trafic ferroviaire est interrompu lundi dans toute l'Espagne, a annoncé la compagnie nationale des chemins de fer. "Une panne générale qui affecte l'approvisionnement en électricité a entraîné l'interruption du trafic ferroviaire sur l'ensemble du réseau", a annoncé sur X le service d'information d'Adif, l'administrateur des infrastructures ferroviaires espagnol.

Una incidencia general que afecta al suministro eléctrico mantiene interrumpido el tráfico ferroviario en toda la red. — INFOAdif (@InfoAdif) April 28, 2025

Les autorités espagnoles demandent aux automobilistes de ne pas circuler

A Madrid comme à Barcelone, de nombreux habitants sont descendus dans la rue, leur téléphone à la main, en quête d'un hypothétique signal. De nombreux feux de circulation ne fonctionnent plus, ce qui oblige les voitures à rouler lentement. Les métros et les trains sont à l'arrêt. La direction générale du trafic routier (DGT) a demandé aux voitures de ne pas circuler.

Ce que l'on sait

Une coupure de courant "massive" survenue lundi en fin de matinée touche l'ensemble de la péninsule ibérique et a également affecté une partie de la France, a indiqué le gestionnaire du réseau électrique portugais REN. Plus d'informations dans cet article.