Biarritz, Agde, Périgueux... Ces villes qui comptent le plus de bars par habitant en France

La proposition de loi de l'ancien ministre du Logement, Guillaume Kasbarian, qui souhaite faciliter l'installation des cafés et bistrots dans les zones rurales, est débattue ce mercredi à l'Assemblée. Voici les villes sont les mieux loties dans ce domaine.

Faciliter le retour des bistrots et des cafés dans les zones rurales. Tel est l'objectif d'une proposition de loi déposée par l'ancien ministre du Logement, Guillaume Kasbarian, également député d'Eure-et-Loir, et débattue ce mercredi à l'Assemblée nationale. Celle-ci entend simplifier la réinstallation de ces lieux de vie, notamment en ce qui concerne les démarches administratives, dans les communes de moins de 3.500 habitants.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

À lire aussi Réseaux sociaux : des députés veulent protéger les jeunes des publicités en faveur de l'alcool

Un bar pour 242 habitants à Biarritz

Car les villes plus peuplées sont mieux loties en la matière. Selon les chiffres datant de 2024 de l'entreprise Smappen, qui s'intéresse aux communes de plus de 20.000 habitants, c'est Biarritz qui compte le plus grand nombre de bars par personne avec 107 pour près de 26.000 âmes. Cela représente 413 débits de boisson pour 100.000 habitants, soit un bar pour 242 riverains. Un chiffre qui permet à la cité balnéaire de la côte basque de devancer d'une courte tête la ville d'Agde, dans l'Hérault, et ses 411 bars pour 100.000 habitants.

Sur le podium figure la préfecture de la Dordogne, Périgueux, et ses 328 débits de boisson toujours pour 100.000 habitants. Viennent ensuite Saint-Malo (274), Beaune (273), Cannes (272), Lille (270), Vichy (268) et Bastia (263), la capitale, Paris, complétant le top 10 avec 258 établissements pour 100.000 habitants (5.540 bars au total).

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

À lire aussi France : les bistrots et cafés vont demander à être inscrits au patrimoine immatériel de l'humanité

Avec sa proposition de loi, l'ex-ministre d'Emmanuel Macron veut que les communes en zones rurales puissent à nouveau profiter de l'attractivité de ces lieux de rencontre. Alors qu'on en comptait près de 200.000 en 1960 dans les zones rurales, seulement 38.000 sont encore ouverts en 2023, soulignait-il.