Corses, Bretons, Alsaciens... Qui sont les champions du consommer local en supermarché ?

En Savoie vous trouverez des crozets, en Bretagne des kouign-amann, en Alsace du munster. Chaque région possède ses spécialités culinaires et les Français sont nombreux à y succomber. Selon une étude du panéliste IRI, ce sont les Alsaciens qui sont champions en la matière : 8% du chiffre d'affaires des supermarchés du Bas-Rhin est réalisé sur ces produits terroirs, soit quatre fois plus que la moyenne nationale. Mais est-il possible de n'acheter que des produits made in Elsass ?

Le prix à payer pour de la qualité

Dans le supermarché Auchan de Hautepierre, le deuxième plus grand supermarché de l'agglomération strasbourgeoise, Nathalie passe commande d'un copieux plateau de fromages. Après le comté et le brie, il lui faut "du munster bien sûr". Hors de question de faire l'impasse sur le fromage de la région.

Dans son caddie, une dizaine de produits affichent déjà le logo en forme de bretzel rouge, marque de fabrique de l'Alsace. "J'ai pris des chèvres, de la charcuterie, et là, je vais aller chercher de la moutarde", énumère la souriante quinquagénaire "et bien sûr, je vais prendre de l'Alélor". Une marque alsacienne incontournable dans la région, malgré son prix plus élevé : 1,91 euro le pot de 350 grammes, contre 1,68 euro pour la marque la moins chère. "Pour ces quelques centimes, on fait l'effort d'acheter local", justifie cette hôtesse de caisse "surtout quand la qualité est au rendez-vous".

L'alimentaire en tête des ventes de produits régionaux

Un état d'esprit que semblent partager de nombreux clients de cette grande surface, puisqu'ici, les produits locaux représentent 15% du chiffre d'affaires annuel. C'est deux fois plus que la moyenne du Bas-Rhin qui culmine pourtant déjà à 8% et sept fois plus que la moyenne nationale, qui se trouve quant à elle à 2,2%.

La tendance se vérifie d'ailleurs dans les paniers des clients. Dans celui d'Anne, ouvrière, "du munster et du fromage blanc" d'Alsace. Dans celui de Pierre, retraité, "des pâtes et des œufs" tandis que Salima, agent d'entretien, a jeté son dévolu sur "les légumes, les œufs et le lait".

Un caddie constitué à 90% de produits locaux

Mais outre l'alimentaire, est-il possible de n'acheter que des produits made in Elsass lorsque l'on va faire ses courses ? "Nous avons plus de 100 fournisseurs alsaciens et plus de 5.000 références", répond Yannick Paletot, responsable commerce et alimentaire du Auchan Hautepierre. "Du coup, 90% de votre caddie peut être fourni en produits alsaciens."

Savon, gel douche, parfumerie, produits d'entretiens, chaussettes, une très large gamme de produits est fabriquée en Alsace. Ne manque que le papier toilette "mais ça pourrait venir", plaisante le Strasbourgeois d'adoption, dont un petit drapeau breton posé sur le bureau trahit les origines. "Une partie du papier toilette est fabriqué à Kaysersberg, qui se situe à seulement quelques kilomètres de Strasbourg."