Coronavirus : les Restos du coeur lancent un appel au bénévolat

L'épidémie de coronavirus et les mesures de confinement bouleversent le monde associatif, comme la plupart des pans de la société française. Dans ces conditions extrêmement particulières, les Restos du cœur lancent mercredi un appel aux bénévoles intéressés pour prêter main forte à la structure. "Nous avons besoin de bénévoles pour continuer nos missions", écrit l'association dans un communiqué de presse. "Pour certaines de nos activités, nous sommes dans un schéma de fonctionnement d'aide humanitaire d'urgence."

"Nous avons besoin de profils spécifiques", poursuit l'association, "mais également juste de personnes avec du temps et de l’énergie pour des missions simples telles que des missions de manutention, le transport de denrées, la préparation de colis et paniers repas, la distribution alimentaire, l’assistance à la gestion des appels téléphoniques."

Un secteur associatif à rassurer

Les Restos du cœur assurent par ailleurs que "la santé de nos bénévoles et des personnes que nous accueillons est notre priorité. Nos activités sont adaptées en fonction du respect des gestes barrières". Les personnes âgées de 18 à 69 ans peuvent rejoindre cet appel à bénévolat, lancé alors que le secteur associatif dans son ensemble redoute une activité plus lourde en même temps que des bénévoles moins nombreux et moins présents en raison des mesures de confinement.

Le gouvernement a tenu mardi à rassurer les grands réseaux associatifs qui apportent de l'aide d'urgence aux plus démunis, en leur assurant qu'elles accéderaient aussi aux dispositifs d'urgence promis aux entreprises, en raison du coronavirus. Il leur a également promis de mettre en place un dispositif pour recruter des volontaires et pallier le manque de bénévoles dont elles souffrent à cause de la crise sanitaire.