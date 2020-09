Coronavirus : le masque perd-il de son efficacité avec la pluie ?

Après avoir supporté le masque contre le coronavirus dans la torpeur de l'été, l'automne nous impose un nouveau challenge : le porter sous la pluie. Un défi de taille puisqu'un "masque mouillé perd de son efficacité" rappelle dans "Sans Rendez-vous" ce mercredi le docteur Jimmy Mohamed. "De la même façon qu'un masque chirurgical a une durée de vie limitée, il faut en changer quand il est mouillé."

Un masque jetable mouillé est "bon à jeter à la poubelle"

"Lorsque vous parlez et lorsque vous respirez, vous expulsez de l'air, plus précisément du dioxyde de carbone. Ça va rendre le masque poreux et il va donc être moins efficace." Une dégradation qui se produit de la même manière si le masque est mouillé, précise le spécialiste. Il est donc "bon à jeter à la poubelle". Les choses sont naturellement différentes dans le cas d'un masque en tissu : une fois mouillé, vous pouvez "le laver avec votre linge" et le faire sécher avant de le porter à nouveau.

Quant à savoir s'il est possible de tout simplement faire sécher un masque jetable, le docteur Jimmy Mohamed considère, au vue de "la facilité d'accès" aujourd'hui, qu'il vaut mieux éviter. "Au mois de mars [en pleine pénurie de masque, ndlr] ma réponse aurait été différente, mais désormais on peut se donner toutes les chances de ne pas tomber malade. D'autant que les hypermarchés ont cassé les prix et qu'on trouve des masques pour quasiment 10 centimes l'unité."