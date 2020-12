Coronavirus : le casse-tête des familles recomposées pour les repas de Noël

"On commence le 21 décembre et on finira les festivités le 9 janvier parce qu'on est obligés de faire par petits groupes", souffle Lorène, qui travaille dans la communication au Mans. Comme beaucoup d'autres Français, la jeune femme est membre d'une famille recomposée. Même le couvre-feu suspendu du 24 décembre au soir n'a donc pas réussi à sauver son Noël du coronavirus. Avec des règles strictes, comme la limite des six adultes à table et les personnes âgées à préserver, le réveillon dans ces familles frôle parfois le casse-tête.

Lorène a trois demi-frères, deux belles-sœurs et quatre neveux… seulement du côté de sa mère. En tout, c’est plus d’une vingtaine de personne qu'elle a l’habitude de voir pour les fêtes de fin d'année. Alors, avec l'épidémie de coronavirus, il a fallu être créatif. Pendant trois semaines, ce sera gel hydroalcoolique pour tout le monde et petites tablées bien séparées.

Des goûters de Noël

Surtout, les traditionnels repas se sont transformés en goûter à cause du couvre-feu à 20 heures. "On a été invités et on est arrivés à 16 heures. Il y a une table magnifique avec plein de choses à manger", précise Antoine, le demi-frère de Lorène. Il y voit finalement des avantages. "Les enfants préfèrent presque ça à un repas au restaurant où ils sont obligés de rester assis toute la journée. Ils sont moins fatigués. Ce n'est pas plus mal."

"Je ne sais pas combien [de goûters] on va faire mais je crois qu'on va en faire plein", lance l'un de ses enfants. Finalement même s'il n'y aura pas de grand réveillon le 24 décembre, l'essentiel est peut-être bien ailleurs. "Avant il y avait beaucoup de Covid et on ne pouvait pas trop voir les autres personnes. On a la chance de pouvoir être déconfinés." Et les plus jeunes ne perdent pas le nord : c'est aussi l'occasion de voir passer plusieurs fois le père Noël.