Coronavirus : footing, vélo… les règles à respecter pour ce premier week-end confiné

C'est un week-end particulier qui s'annonce pour les Français : le premier en confinement. Après 5 jours coincés à la maison, le soleil de printemps prévu sur une majeur partie de l'Hexagone pourrait être une tentation supplémentaire de mettre le nez dehors. Mais, de nombreux lieux ont été fermés à cause du coronavirus, comme les plages, les parcs parisiens ou encore les quais bordelais. Europe 1 fait le point sur ce qu'il est possible, ou non, de faire pendant votre premier week-end de confinement.

Le vélo interdit pour le loisir, le jogging limité

La règle en matière de déplacements de loisir est simple : ils ne sont pas autorisés. Si le vélo est seulement possible pour des trajets domicile-travail, le jogging est quant à lui limité à un ou deux kilomètres autour de chez vous. Impossible aussi d'aller faire un tour sur la plage pour prendre une bonne bouffée d'air marin, puisque la grande majorité a été fermée par arrêté préfectoral. Pour le moins contraignantes, ces mesures ont toutes un seul objectif, limiter les contacts.

Cinq contacts par jour maximum

"Il ne faut jamais croire qu’on est tout seul. L’objectif du confinement est de limiter à 5 contacts par jour et si possible deux", confirme au micro d'Europe 1 Karine Lacombe, infectiologue à l'hôpital Saint-Antoine. "Quand vous allez à la plage, vous croisez quelques personnes de chez vous, d’autres encore quand vous arrivez à la plage, et rapidement sans même vous en apercevoir vous aurez croisé 20 ou 30 personnes. Ce qui est un nombre beaucoup trop important."

D'autant que d'après cette spécialiste, la plage est un environnement propice pour la propagation du virus : "Quand il y a du vent, ça transporte des gouttelettes, on le voit avec les embruns, et elles peuvent être infectées par le coronavirus, ce n'est donc pas une bonne idée" d'aller sur la plage.

Et si vous voulez aller faire vos courses et vous dégourdir les jambes, le gouvernement rappelle qu'il faut choisir.

La règle générale : #RestezChezVous



Vous pouvez sortir vous dégourdir les jambes à proximité immédiate de chez vous, pour une durée limitée



Les sorties de doivent pas se cumuler dans la journée, il faut donc choisir entre faire ses courses et aller courir un peu — Ministère des Sports ‍♂️ (@Sports_gouv) March 19, 2020

Par ailleurs, au vu du nombre de Français qui ont "pris à la légère" les règles du confinement lors de cette première semaine, les autorités ont promis de multiplier les contrôles, dès vendredi.