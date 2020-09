Coronavirus : comment les salariés ont-ils vécu la première journée masquée ?

REPORTAGE

Depuis mardi, le port du masque est obligatoire en entreprise. Un principe général qui sera tout de même tempéré par quelques assouplissements, qui dépendront des mesures de protection prises par les entreprises et de la couleur épidémiologique du département. Si plusieurs salariés s'étaient déjà habitués à porter un masque tout au long de l'été, nombreux sont ceux qui ont dû travailler avec pour la première fois mardi. Alors comment ont-ils vécu cette première journée masquée ? Europe 1 s'est rendue dans les locaux parisiens du site d'annonces immobilières PAP.

Un modèle de masque choisi collectivement

Responsable du service client de PAP, Morgane Queffeulou passe ses journées au téléphone. Depuis mardi, c'est masquée qu'elle doit communiquer avec ses clients. Alors il faut faire "un petit effort d'articulation", dit-elle... mais ce n'est pas la seule difficulté. "Moi, ma principale contrainte, c'est le port de lunettes. J'ai pas mal de buée donc je travaille un peu dans le flou !" explique Morgane Queffeulou au micro d'Europe 1.

Certes, elle doit s'habituer à gérer la buée, mais au moins, le masque est confortable. Là-dessus, tous les salariés du groupe sont unanimes. Et pour cause, le modèle a été choisi avec soin. "On a fait plusieurs tests de masques. On a commandé des échantillons de masques en tissus et on les a fait essayer à plusieurs salariés qui se sont portés volontaires", explique Laetitia Caron, directrice générale de PAP. "Donc collectivement, on a opté pour le choix d'un masque confortable."

Des pauses régulières

Mais même si le masque est confortable, certains salariés, comme Victor, ont besoin d'une voire plusieurs pauses dans la journée. "Quand on va aux toilettes par exemple, l'enlever ne serait-ce que pour une petite minute, ça fait toujours du bien... Pareil pour une pause-cigarette ou un café", raconte-t-il.

François, lui, travaille dans un bureau fermé, à côté de l'open-space. Mais ce manager s'astreint, aussi, à porter le masque toute la journée. "Parce que je circule beaucoup dans l'entreprise, donc c'est quand même plus pratique de l'avoir en permanence", justifie-t-il. François va même plus loin : il accorde le masque à ses chemises pour rendre la contrainte un peu plus ludique.