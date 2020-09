Coronavirus : comment les restaurateurs misent sur le numérique

Depuis son apparition, le coronavirus a bouleversé nos vies, y compris celles des restaurateurs. Fermeture obligatoire à cause du confinement, mesures barrières strictes... Cette "industrie qui travaille encore beaucoup 'à l'ancienne'" a dû s'adapter, pointe au micro de La France Bouge, Xavier Zeitoun, PDG et co-fondateur de Zenchef, une entreprise qui met à la disposition des restaurateurs un système numérique pour la gestion des réservations et des livraisons.

"Une prise de conscience de l'importance du digital"

"Pendant la fermeture des restaurants (de mars à juin), le seul moyen de communiquer des restaurants était par le digital et les réseaux sociaux. Ils ont pris conscience qu’il fallait développer cette communication et la réservation en ligne." Privé de contacts physiques, les restaurateurs ont donc "dû passer du temps devant des écrans" pour garder leur clientèle. Un changement de paradigme qui se voit dans l'activité de Zenchef : "Depuis le 2 juin, on n'a jamais eu autant de demande, cette hausse est deux fois plus forte qu'avant le confinement."

Une véritable "prise de conscience de l'importance du digital" qui a fait "gagner plusieurs années en trois mois" relève Xavier Zeitoun. Ce dernier pointe par ailleurs que Zenchef permet aux "restaurateurs de rester propriétaire de leurs données clients, mais aussi de gagner des clients et du temps au quotidien".