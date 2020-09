Coronavirus : "Ce n’est pas parce qu’on est vieux qu’on est complètement cons"

INTERVIEW

La journaliste Laure Adler ne supporte plus le traitement des personnes âgées dans la société. "On nous dit que 9 décès sur 10 du coronavirus sont âgés de plus de 65 ans mais à partir du moment où on a un certain âge, c’est certain qu’on va vers la mort. C’est une vérité de La Palice, on sait très bien qu’on va vers la mort", s’est emportée l’ancienne directrice de France Culture, aujourd’hui âgée de 70 ans, vendredi midi sur Europe 1.

"Ce n’est pas parce qu’on est vieux qu’on est complètement cons. On est peut-être doués d’expérience, de connaissance et de facultés de transmission. On peut apporter de l’expérience aux autres générations", a martelé l’écrivaine, qui vient de publier La voyageuse de nuit.

"Les papis et mamis sont beaucoup plus jeune que notre Premier ministre"

Laure Adler a pointé du doigt les mesures prises par le gouvernement lors du confinement, qui ont selon elle stigmatisé les personnes âgées. "Au moment où le confinement est arrivé, dans le discours des politiques et des médecins, l’âge devenait tellement grave qu’on était déjà tous morts. Il y a eu des rumeurs disant que peut-être les plus de 60 ans ne seraient jamais déconfinés", a-t-elle poursuivi (cette rumeur ne n’est jamais réalisée et n’a jamais été évoquée par le gouvernement).

"Heureusement, les choses se sont ouvertes, mais toujours est-il que, nous les vieux, étions encore plus de trop. Et toujours aujourd’hui, nous sommes encore de trop", a-t-elle jugé, avant de s’en prendre à Jean Castex. "Le Premier ministre dit que papi et mami ne devraient pas aller chercher les petits-enfants à l’école. Les papis et mamis ont aussi un cerveau, une responsabilité, une vitalité. Ils sont peut-être beaucoup plus jeunes que ce papi très jeune, mais qui a quand même l’air d’un papi, qu’est notre Premier ministre", a taclé Laure Adler.

Sa colère contre les Ehpad

La journaliste a ensuite évoqué un autre combat qui lui tient à cœur : la situation dans les Ehpad. "Pendant le confinement, la fermeture des Ehpad a été contre-productive. De plus en plus de médecins disent que la solitude a tué beaucoup de personnes. Hélas j’en ai dans ma famille proche. À l’intérieur des Ehpad, il y a des gens responsables, il y a des mesures barrières à prendre. Je ne vois pas pourquoi les vieux, qui ont besoin de nous et dont nous avons besoin, ont été coupés du monde", a-t-elle estimé.

Laure Adler a particulièrement visé les propriétaires des Ehpad, qui selon elle réalisent "d’énormes bénéfices" et n’hésitent pas à faire des "économies" sur le dos des résidents. "Savez-vous que les grands groupes qui gèrent les Ehpad en France sont la propriété de grands capitalistes qui font d’énormes bénéfices ? Et tout cela sans aucun risque pour les actionnaires, parce que des vieux il y en a plus chaque année, et il y en aura de plus en plus", a-t-elle déploré.

"Mais on peut vivre mieux que dans ces endroits, qui coûtent très chers et où les économies sont faites sur les aides-soignantes, sur la nourriture, sur la vie sociale ou encore sur l’absence de médecins la nuit. Les vieux sont considérés comme des sous, sous, sous-personnes."