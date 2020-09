Coronavirus : 30.698 morts en France, 8.550 nouveaux cas en 24 heures

Selon les dernières données publiées samedi par la Santé publique France, le nombre de nouveaux cas de Covid-19 détectés en 24 heures en France a grimpé à 8.550 vendredi soir. Un chiffre très proche des presque 9.000 cas détectés la veille, et un indicateur qui reste toujours très élevé.

30.698 morts du coronavirus

On compte désormais 30.698 morts du coronavirus sur le territoire, soit 12 de plus en 24 heures. Le taux de positivité des tests est désormais de 4,7%, tandis que que l'on dénombre 1.661 nouvelles hospitalisations à cause du coronavirus sur les sept derniers jours. Par ailleurs, 53 clusters ont été découverts depuis le dernier pointage, pour un total de 484 foyers sur le territoire. Santé publique France considère qu'il y a désormais 61 départements en situation de "vulnérabilité modérée ou élevée".