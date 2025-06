Contrebande, tableau de Monet et Lion naturalisé : le musée national des douanes a rouvert

Article Suggestions

À Bordeaux, le musée national des douanes accueille de nouveau du public, après plus d'un an de travaux. L'occasion pour les curieux de plonger dans l'histoire méconnue de cette institution et de se retrouver en face d'un Monet, d'une balance du 18e siècle, ou encore d'un lion naturalisé.