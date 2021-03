Du whisky et des œufs : connaissez-vous les origines du milkshake ?

Le milkshake est une boisson indémodable. Un classique à déguster entre amis, de préférence au soleil. Tout le monde aime les milkshakes. Et pourtant, le milkshake n'a pas toujours eu le goût qu'on lui connaît aujourd'hui. Notre chroniqueur Olivier Poels nous raconte son histoire.

Les premières traces du mot "milkshake" dans des journaux américains remontent à l'année 1885. À l'époque, le milkshake est une boisson revigorante et énergisante fabriquée à base d'alcool, du whiskey, et d'œufs, que l'on mélange avec des glaçons à l'aide d'un shaker. Une dizaine d'années plus tard, en 1900, les amateurs de milkshake ont l'idée de lui ajouter du sirop pour un goût plus agréable : chocolat, vanille ou fraise.

1911 et 1922, deux dates clé dans l'histoire du milkshake

En 1911, l'entreprise américaine Hamilton Beach invente le mixeur, ou blender. C'est une petite révolution dans le monde du milkshake. Grâce à cette technologie qui permet d'émulsionner le milkshake, ce dernier va gagner en légèreté. Il devient beaucoup plus mousseau et aérien, et donc beaucoup plus agréable à consommer.

La chaîne de pharmacie Walgreens a l'idée, en 1922, de rajouter de la crème glacée dans le milkshake et de le vendre. C'est un succès immédiat. La recette restera celle utilisée encore aujourd'hui : un mélange de crème glacée, de lait et de sirop ou de fruits, avec supplément chantilly pour les pus gourmands.