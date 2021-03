Connaissez-vous le Black Meddo, une délicieuse recette à base d'olives ?

Et si on faisait une infidélité à la tapenade "classique" pour s'aventurer du côté de la Grèce le temps d'un apéritif ou d'une entrée ? C'est en tout cas ce qu'a décidé de faire Perla Servan-Schreiber dans son livre Enjoy !, publié l'année dernière. L'autrice de livre de cuisine y empreinte une recette à son amie Élyane, à savoir un Black Meddo, préparation des plus méditerranéennes. Elle se compose notamment d'olives, de tomates, de dattes et d'ail, comme l'explique l'invitée de La Table des bons vivants sur Europe 1, samedi.

"Longueur de palais"

"Comme je suis en Provence, j'en avais marre de la tapenade classique. Je me suis dit 'allez hop, on va faire un petit truc marocain'", raconte Perla Servan-Schreiber. "C'est très agréable, parce que ça donne une longueur de palais", salue de son côté le chef Yves Camdebord. "Ça appelle à boire !"