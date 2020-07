La recette de la crème de Morbier, gourmande et simple à réaliser

Le Morbier a été longtemps considéré comme le "petit frère du Comté". Ce fromage au lait cru de vache et à la raie cendrée était réalisé l'hiver, lorsque les vaches ne donnaient pas assez de lait pour fabriquer des meules de Comté. A l’époque, on réalisait un petit fromage avec le peu de lait obtenu, et on en fabriquait un second le lendemain, que l’on posait sur celui de la veille. Pour protéger le premier, on étalait un peu de suie à la surface, d’où la raie cendrée.

Aujourd’hui on utilise du charbon végétal pour réaliser cette raie caractéristique du morbier, qui aide à digérer mais ne donne aucun goût au fromage. Mardi, Marion Sauveur propose de le cuisiner en crème, une recette gourmande et simple à réaliser.

Les ingrédients : 100 grammes de Morbier

10 cl de crème liquide, 30% de matière grasse minimum

La recette de la crème

1. On commence par faire fondre le morbier sans la croûte dans une casserole, à feu doux. Il faut bien mélanger et faire attention à ce qu’il ne prenne pas en couleur.

2. Une fois que le morbier est fondu, ajoutez la crème fraîche liquide et laissez chauffer une à deux minutes à feu moyen. Toujours en remuant jusqu’à ce que le mélange épaississe.

3. Pour n’avoir que la crème de la crème, il faut ensuite réaliser une émulsion. Si vous n’avez pas de siphon, vous pouvez vous servir d’un bras mixeur. Plongez-le dans la crème en laissant les lames à moitié à l’air. De petites bulles de crème vont se former à la surface : ne reste plus qu’à les récupérer.

4. Cette émulsion sera parfaite servie avec une aiguillette de poulet et quelques noisettes émincées. Vous pouvez utiliser le reste de la crème à la place d’une béchamel, dans un croque-monsieur par exemple.

Si vous ne voulez pas cuisiner...

Si vous êtes en vacances à Paris, vous pouvez découvrir cette recette chez le Franc-Comtois Matthias Marc, qui sert cet été une entrée à base d’une purée aérienne, d’une crème de morbier, montée au vin jaune et avec des œufs de truite par dessus. Son restaurant s’appelle Substances, et est situé à une dizaine de minutes à pieds des Champs-Elysées.