Comment préparer le tartare de tomates ?

On la prend souvent pour un légume, mais c’est bien un fruit d’un point de vue botanique. La tomate nous vient du Pérou : ce sont les Incas qui ont été les premiers à la cultiver et à la manger. En France, elle est arrivée au XVIe siècle, mais on l’utilisait alors comme plante d’ornement plutôt que comme aliment. Ce fruit d’été est à déguster entre la mi-juin et la mi-octobre, car la tomate a besoin de se gorger de soleil, de chaleur et de lumière. Une tomate cueillie en hiver sera fade et farineuse, alors qu’elle devient goûtue et charnue une fois l’été venu. Lundi, Marion Sauveur vous propose de la cuisiner en tartare.

Les ingrédients 3 tomates 1 oignon rouge Basilic Sel Poivre En option : une demi racine de gingembre et un citron vert

La recette du tartare

On commence par peler les tomates, ou les "monder". Pour cela, on fait une petite croix à la base de la tomate puis on plonge les tomates dans l’eau bouillante pendant 30 secondes… avant de les mettre dans l’eau glacée pour stopper la cuisson. La peau se détache toute seule, mais la tomate, elle, n’a pas eu le temps de cuire.

On découpe ensuite la tomate en deux, on enlève les pépins et on les découpe en petits dés. Et on laisse égoutter le jus. N’oubliez pas de le récupérer, pour faire plus tard une vinaigrette ou un gaspacho. On émince très finement un oignon rouge et des feuilles de basilic. Pour donner du "peps" à votre tartare, vous pouvez ajouter un peu de gingembre frais détaillé finement en petits cubes.

On mélange le tout avec de l’huile d’olive et du vinaigre balsamique, puis on le cercle sur l’assiette, où l’on dépose deux grosses cuillères à soupe. Pour la fraîcheur, on ajoute quelques zestes d’un citron vert. A servir bien frais avec un pain grillé.

Où le déguster si vous ne voulez pas cuisiner ?

Pour ceux qui n’ont pas envie de cuisiner et sont en vacances dans le Lot-et-Garonne, Marion Sauveur conseille de s’arrêter au restaurant Boat aux saveurs, à Marmande. La chef Annabelle Boat vous préparera son assiette préparée autour de la tomate : un tartare au céleri et tabasco servi avec un sorbet à la tomate, un concassé de tomates à la sarriette, des tomates cerises sautées au basilic et une sauce tomate-thym citronné. Il est servi avec du maigre, un poisson blanc méconnu à la chair ferme et savoureuse.