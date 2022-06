Comment lutter contre les paupières tombantes sans recourir à la chirurgie ?

Et vous retrouviez un "regard de biche" malgré des paupières légèrement tombantes ? Dans l'émission "Bienfait pour vous", ce jeudi, la chroniqueuse séniors, Cécile Coumau, présente ses solutions pour rajeunir le regard, sans devoir recourir à la chirurgie esthétique. La peau des paupières, quasiment dénuée d'hypoderme, la couche la plus dense de la peau, peut avoir tendance à tomber avec l'âge, comme l'explique notre chroniqueuse. "D'autant que le muscle des paupières est hyper sollicitée. Donc la peau perd son élasticité, elle fait des plis", ajoute-t-elle.

Une prise en main délicate

Sur Europe 1, Cécile Coumau a donc d'abord testé pour vous des patchs qui se présentent sous la forme de petits adhésifs en silicone, disponibles en trois tailles différentes. "Pour 19,99 euros, vous avez 64 patchs à usage unique, aussi bien valables pour les hommes que pour les femmes", expose-t-elle.

Attention toutefois, la manœuvre peut s'avérer délicate les premières fois. Il faut positionner le patch dans le creux de la paupière mais l'adhésif peut parfois se coller sur lui-même. Une certaine dextérité est donc requise même si notre chroniqueuse se veut rassurante : "après on prend le coup de main", assure-t-elle. D'autant que le dispositif ne cause pas le moindre inconfort au quotidien. "La première fois que je l'ai mis, j'avais même oublié le soir de l'enlever. En plus, c'est invisible, ça ne se voit pas du tout", précise notre chroniqueuse.

L'option de la bande élastique

Si malgré tout le scepticisme subsiste concernant ces patchs, Cécile Coumau propose une alternative. Il s'agit d'une bande élastique équipée de deux peignes à chaque extrémité qu'il suffit de planter dans les cheveux et de faire passer derrière la tête. De cette manière, la peau des paupières est légèrement étirée et doit donc offrir un regard bien plus "en amende". Une solution loin d'être idéale, de l'aveu même de notre chroniqueuse. "Cela tire sur les cheveux mais pas du tout sur la paupière. On le sent beaucoup. Moi je trouve que ça ne marche pas", admet-elle. Même le prix attractif de 10 euros ne devrait pas attirer les foules.