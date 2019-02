Comment le retour en force de la cassette audio fait vivre une petite usine française

REPORTAGE

Un boîtier en plastique orange, et deux trous qui permettent, à l'aide d'un crayon, de rembobiner la bande pour se repasser sa chanson préférée. À Avranches dans la Manche, Mulann Industries table sur un retour en force des cassettes audio, un peu à la manière de ce que vit le vinyle depuis quelques années. Et cette petite entreprise est en passe de réussir son pari.

200.000 cassettes vendues en 2018. Cet objet culte des années 1970 et 1980 connait depuis quelques années un succès fou dans certains pays, notamment aux Etats-Unis et au Japon, comme l'explique Ronan Gallou, le directeur général de Mulann. "Au Japon, il y a le phénomène karaoké. Les Japonais aiment bien s'enregistrer, ils aiment aussi le support physique pour pouvoir le distribuer à leurs amis et à leur famille", explique-t-il. Un engouement qui pourrait bien doper une production qui, il y a quelques années encore, semblait sur le point de s'arrêter. "On est presque les seuls dans le monde à avoir ce savoir-faire, on pourrait envisager, avec ces seuls clients-

là, 100.000 à 300.000 cassettes par an", estime Ronan Gallou. Rien qu'en 2018, il s’est vendu près de 200.000 cassettes audio dans le monde, preuve de la renaissance du marché.

Effet de mode. C’est la bande originale d’un film de science-fiction qui a rallumé les ventes en 2014 : Les Gardiens de la Galaxie. Dans ce blockbuster – qui a engrangé plus de 770 millions de dollars à travers le monde – le héros ne se sépare jamais de son baladeur-cassette, avec une chanson culte dans les oreilles : Come and Get Your Love du groupe de rock Redbone. Depuis, les ventes de cassettes audio ne cessent de progresser. Le titre a d'ailleurs été réutilisé depuis, là encore sur cassette audio, dans un publicité de Bouygues Télecom diffusée en 2018.

Des particularités techniques appréciées. Et ce "revival" ne se nourrit pas simplement d'un simple sentiment de nostalgie. "Il y a des gens qui ont connu ça dans leur jeunesse, mais pas que. Il y a aussi ceux qui veulent y revenir. Dans le lycée de mon fils, deux jeunes de 17 ans ont un Walkman", pointe Ronan Gallou. Si le retour du vinyle s'est notamment fait sur la sonorité particulière de ce support, la cassette audio présente aussi ses propres caractéristiques techniques, appréciées notamment dans les studios d'enregistrement.

"Certains des plus grands producteurs du monde utilisent nos bandes magnétiques en studio pour enregistrer les groupes. Le but est d'avoir un son un peu plus rond et plus souple", explique un expert de Mulann Industries. Des artistes comme Indochine ou Kylie Minogue sortent leurs derniers albums en version cassette. La bande-originale du film Bohemian Rhapsody, biopic consacré à Freddie Mercury, icône rock des années 1970 et 1980, est également sortie, marketing oblige, outre les supports habituels, sur cassette audio.

Si vous voulez acheter l'une des cassettes audio vierges fabriquées par les 37 salariés de Mulann Industries, elle vous coûtera trois euros sur Internet. Mais il vous faudra aussi remettre la main sur votre vieux baladeur...