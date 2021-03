Et la personnalité préférée des 7-14 ans est...

INTERVIEW

Le coronavirus et les confinements ont bousculé nos vies de bien des manières... Et cela se ressent jusqu'au classement annuel des personnalités préférées des 7-14 ans publié ce mercredi dans le Journal de Mickey. Si les deux premières places restent trustés par Soprano et le duo Bigflo & Oli, le reste du classement est bouleversé. L'année si particulière qui s'est achevée au 31 décembre dernier y est pour beaucoup, selon Edith Rieubon, rédactrice en chef du Journal de Mickey, interrogée par Sébastien Krebs dans Europe Matin, mercredi sur Europe 1.

Les personnalités de la télé ont la cote...

Car l'arrivée d'Eric Antoine, que l'on retrouve sur M6, à la troisième place, ou encore celle de Denis Brogniart, à la sixième, atteste que les enfants ont beaucoup regardé la télévision en 2020. "Ces personnalités font un bond phénoménal dans le classement", confirme la rédactrice en chef. Des entrées qui se font "un petit peu au détriment des sportifs", ajoute-t-elle.

... au détriment des footballeurs

Ainsi, Kylian Mbappé chute de la troisième à la dixième place. "Il a un peu dégringolé, il y a eu beaucoup de matches annulés ou reportés. Il a été moins sous le feu de l'actualité", rappelle-t-elle. "Mais avec l'Euro qui arrive [en juin et juillet, ndlr], je ne doute pas que les footballeurs vont reprendre du poil de la bête." Mais être une star de la télévision ne suffit pas être dans les premières places du classement, il faut être très visible "sur tous les écrans", analyse encore Edith Rieubon. Car une fracture existe entre les 7-10 ans qui sont encore à l'école primaire, et les 10-14 ans qui ont déjà un smartphone et vont sur Internet. "Ils n'aiment pas tout à fait les mêmes choses", résume la journaliste.

Deux femmes dans le top 20, une seule dans le top 10

Autre fait notable de ce classement, il ne comporte que deux femmes : Angèle (7e) et Louane (17e), soit une de moins que le classement de l'an dernier. Un phénomène que peine à expliquer la rédactrice en chef du Journal de Mickey. "On soumet pourtant une liste de 85 noms aux enfants dans laquelle il y a beaucoup de femmes. Mais c'est peut-être aussi le reflet de ce qu'il se passe dans les médias : il est possible que l'on voit moins un peu moins les femmes dans les médias."

Le classement complet des personnalités préférées des 7-14 ans du Journal de Mickey est à retrouver dans le numéro numéro 3589 en kiosque ce mercredi 24 mars, ou sur le site disneymagazines.fr.