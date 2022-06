Comment la végétalisation de la ville de Lyon fait-elle baisser les températures ?

REPORTAGE

À Lyon, pour lutter contre les ilots de chaleur, on végétalise ! Une expérimentation est en cours depuis trois ans sur un grand boulevard urbain qui a été entièrement réaménagé avec des arbres, des arbustes, toute une végétation et un système d'irrigation, sur trois kilomètres, pour apporter de la fraîcheur et faire baisser les températures en cas de pic de chaleur comme en ce moment.

Créer une climatisation naturelle

La rue Garibaldi est quasiment une autoroute de trois kilomètres qui traverse la ville de part en part. Mais, depuis plusieurs années, l'axe a été complètement reconfiguré. Des deux côtés désormais, deux larges allées plantées de centaines d'arbres : platanes, chênes, érables, tilleuls... De quoi déjà apporter beaucoup d'ombre.

© Jean-Luc Boujon / Europe 1

Mais on y a ajouté un système d'irrigation novateur qui permet de créer une climatisation naturelle, explique sur Europe 1 Frédéric Ségur, responsable du paysage à la métropole de Lyon :"Ici il y avait une ancienne trémie qui a été transformée en bassin qui permet de stocker de l'eau pluviale. L'idée c'est d'utiliser cette eau en période de canicule pour redonner de l'eau aux racines des arbres. Tous les végétaux pompent l'eau du sol. L'eau qui est pompée dans le sol va être transformée en vapeur d'eau et relarguée dans l'atmosphère. Et cette vaporisation de l'eau crée un abaissement de température. C'est comme si on branchait un climatiseur : il réalise de la fraîcheur."

5.000 arbres nouveaux chaque année

Des capteurs de températures ont même été installés sur les arbres. Et le résultat est bluffant. "Au total, on peut gagner trois à quatre degrés de température pendant la journée. On estime qu'un platane mature comme celui-là, quand il est capable de faire de l'évapo-transpiration, cela correspond à une vingtaine de climatiseurs qui fonctionneraient en continu", poursuit Frédéric Ségur.

C'est pour cela que la végétalisation de la ville est en marche. À Lyon, on plante désormais 5.000 arbres nouveaux chaque année. Jusque là, c'était seulement 3.000.