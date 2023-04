Pour lutter contre les incendies, Météo France va lancer une météo des forêts

Après une année 2022 marquée par les feux de forêts, la France se prépare à un été 2023 qui devrait être tout aussi difficile pour les pompiers. Partout sur le territoire, les sapeurs-pompiers s'entraînent à combattre les flammes, alors même que les premiers incendies majeurs commencent dans le sud du pays. Alors, pour réduire les risques de départ de feu, Météo France lance la météo des forêts.

Tous les jours, entre mai et fin septembre, les Français verront cette nouvelle carte apparaître sur leurs écrans. Objectif : alerter sur les risques d'incendie pour les deux prochains jours. Pour établir sa carte, Météo France se basera sur un panel de critères : la pluie, l'humidité, la force du vent, le relief ou encore, les types de végétation.

Une version plus détaillée à l'étude

À la manière d'une carte de vigilance canicule, quatre niveaux de risque incendie existeront et s'appliqueront département par département, et même forêt par forêt précise l'organisme. Et dès que le niveau trois ou quatre [les niveaux où le risque de départ de feu est le plus fort, NDLR] sera atteint dans certains départements, des messages de prévention sur les bons gestes à adopter en forêt, seront diffusés.

Une version plus détaillée, destinée aux secours, est également à l'étude, afin qu'ils puissent anticiper les départs de feux, prévoir le matériel et les personnels. Mais cette météo sera avant tout destinée aux promeneurs, alors que près de 90% des incendies sont d'origine humaine, le plus souvent involontaire. Mise en route de cette météo des forêts : dès le début du mois de juin.