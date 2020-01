Gratuit, écolo et efficace : comment faire sa lessive à partir de lierre

>> C'est efficace, naturel, et écologique. Et si au lieu d'acheter votre bidon de lessive au supermarché, vous la faisiez vous-même grâce au lierre de votre jardin ? Notre chroniqueuse Fanny Agostini explique pourquoi cette plante se révèle être un allié puissant pour laver nos vêtements, et surtout, nous en livre la recette.

"Le lierre qui tapisse la façade de ma ferme m’a donné une idée que je voulais partager avec vous. C’est l’une des rares plantes à contenir entre 5 et 8% de saponine, une molécule qui peut agir comme un détergent et mousser, comme du savon. Idéal pour laver le linge !

Une lessive économique et écologique

Si vous en avez dans votre jardin, la lessive au lierre est totalement gratuite. Sachant qu’une famille de quatre personnes utilise en moyenne 26 litres de lessive par an, ça fait des économies conséquentes et, ce n’est pas un détail, on épargne les ruisseaux, rivières et les océans dans lesquels se déversent les produits chimiques contenus dans beaucoup de lessives en vente dans le commerce.

La recette

Cerise sur le gâteau, faire sa lessive au lierre est très simple. Pour un litre de lessive, il vous suffit d’utiliser une casserole, de l’eau, voire un peu d’huile essentielle si vous souhaitez que votre linge soit parfumé, et bien sûr des feuilles de lierre, une cinquantaine fera l’affaire.

On passe tout cela à la casserole dans un litre d’eau, après avoir préalablement froissé les feuilles à la main pour libérer la saponine, et on fait ensuite bouillir le tout 15 minutes qu’on laissera reposer toute une nuit. Ensuite, il n’y a plus qu’à mettre en bouteille. On obtient un liquide foncé qui va retirer les taches. On peut conserver la lessive un mois en bouteille, et il suffit d'en utiliser environ 15 centilitres par machine."