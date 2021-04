Comment Emmaüs Connect lutte contre l'exclusion numérique aggravée par le Covid

REPORTAGE

Des ordinateurs donnés ou revendus entre 80 euros et 100 euros. À Lille, Emmaüs Connect lutte contre l'exclusion numérique permettant à des personnes peu fortunées de s'équiper en informatique. Car avec la crise du coronavirus, la fracture numérique s'est aggravée : 8 millions de Français n'ont ainsi ni ordinateur, ni smartphone. Une gageure, surtout quand le gouvernement encourage le télétravail. "Le manque d'équipement est un réel frein à l'insertion numérique", affirme au micro d'Europe 1 Camille Bardoux, chef de projet chez Emmaüs Connect.

Un matériel donné par les entreprises

"Nous recevons en général des personnes qui gagnent autour de 650 euros par mois", notamment des étudiants basés à Lille, Roubaix ou Béthune, explique-t-elle. "Donc c'était indispensable de leur offrir du matériel qu'ils puissent se permettre d'acheter".

Mais avant d'arriver à Emmaüs Connect, ce matériel informatique de seconde main est remis à neuf par une entreprise spécialisée. Société qui les reçoit elle-même d'une autre entité, comme Adeo. Une fédération de plusieurs entreprises, dont l'enseigne Leroy Merlin qui donne "des ordinateurs portables qui ont entre 4 ans et 5 ans, mais aussi des écrans et des claviers", précise Olivia Bertou en charge du numérique chez Adeo. "L'idée, c'est vraiment de donner une deuxième vie au matériel qu'on n'utilise plus, soit parce qu'il ne répond à notre ambition digitale, soit parce qu'on a des usages qui ne sont plus possibles."

Et ce matériel s'avère d'autant plus utile que les parents font une nouvelle fois face à la fermeture des écoles, les obligeant donc pour certains à télétravailler.