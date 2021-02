Comment des chercheurs ont retrouvé l’origine du vin de Champagne

Comment reconstituer l’histoire de la viticulture française ? Pour faire un bond dans le passé, une équipe de chercheurs français a analysé des pépins de raisins archéologiques qui proviennent des villes de Reims et de Troyes. Après être restés immergés dans un puits pendant des siècles, ces pépins étaient imbibés d’eau et n’ont donc quasiment pas bougés. Ils ont ainsi pu être étudiés.

Des pépins de raisins étudiés sur 15 siècles

Les chercheurs, qui disposaient de différents pépins de la région Champagne sur une durée de 15 siècles, ont désormais la certitude qu’il y a 2000 ans, il y avait deux sortes de vignes : sauvages et domestiques (plantées volontairement). Du vin était produit à partir de ces deux types de vignes. Des variétés de vignes du Sud ont aussi probablement été exportées dans le Nord.

"On peut imaginer qu’assez rapidement, on a essayé de produire du vin partout où c’était possible, car c’est une boisson agréable. Du coup, on a importé dans le Nord de la France des variétés de vignes qui avaient plutôt été mises au point dans le bassin méditerranéen, donc dans des climats tout à fait différents de ceux de la Champagne", décrypte Vincent Bonhomme, post doctorant au sein de l’équipe du CNRS de Montpellier.

Un réchauffement climatique suivi d'une période glaciaire

Les chercheurs se sont ensuite demandé à quoi ressemblait le vin de Champagne il y a 2000 ans. Et ils y voient désormais plus clair. En étudiant l’histoire des plantes passées, ils ont découvert que du vin sans bulles y était produit. "Ils faisaient du vin sans bulle qui ne ressemblait pas du tout au champagne actuel", confirme Vincent Bonhomme. Malgré tout, la Champagne était déjà une région très prisée à l’époque.

Alors comment le vin de Champagne a-t-il autant évolué ? Le climat a joué un rôle important. Une période de réchauffement climatique de quelques dixièmes de degrés, bien loin de ce que l’on connait aujourd'hui, a été enregistrée autour de l’an 1000. Cet événement climatique a sans doute favorisé l’implantation de variétés que l’on trouvait dans le Sud de la France. Puis, il y a eu un petit épisode glaciaire et c’est là que l’on a vu apparaître les ancêtres des cépages actuels que l’on trouve en champagne.