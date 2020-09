Comment cuisiner le raisin ?

Fruit de saison par excellence, le raisin revient en force dans nos cuisines. Il se grignote tout au long de la journée ou en fin de repas... mais pas seulement, il se trouve être un élément incontournable pour de bons petits plats d'automne. Laurent Mariotte nous donne quelques conseils pour le déguster dans son émission La Table des Bons Vivants.

En cuisine salée

Ce n'est pas le fruit que l'on pense à cuire et pourtant. Le raisin libère tous ses arômes lors de sa cuisson. Subtil et agréable, il a sa place dans nos casseroles. "Je conseille le raisin italien. Il se marie parfaitement avec de la caille. Vous faites cuire 10 minutes avant la fin de la cuisson pour que le raisin soit un peu fatigué mais qu'il garde un peu de tonicité", explique Laurent Mariotte. "J'aime aussi faire une pintade mi-figue, mi-raisin." Pour cela, faites colorer la viande dans une cocotte avec du beurre et de l'huile de tournesol puis vous flambez le tout avec de l'ail, des échalotes, du Cognac et un peu de Porto, sans oublier le raisin et les figues. "Tout cela pendant 25 minutes."

Comme le suggère Olivier Poels, on peut aussi déguster le raisin avec du foie gras : "Vous faites déglacer une poignée de raisin avec un tout petit peu de vin blanc et vous le déposer sur votre foie gras."

En dessert

En version sucrée, le raisin se consomme en tarte tatin ! "Vous mélangez du raisin blanc et du rouge. Vous les faites revenir dans un petit peu de beurre avec du sucre. Vous les déposez dans un plat puis vous recouvrez le tout avec une pâte feuilletée. Vous enfournez 40 minutes à 180°C. C'est très joli", s'enthousiasme Laurent Mariotte.