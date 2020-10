Comment bien cuire les perles du Japon ?

Les perles du Japon, connues également sous le nom de tapioca, font fureur. La preuve, le chef pâtissier Christophe Michalak en raffole surtout au petit-déjeuner comme il l'a confié au micro de Laurent Mariotte dans l'émission La Table des Bons Vivants : "C'est dangereux, je peux prendre quatre bols de tapioca." L'occasion pour lui de nous livrer son astuce pour bien cuisiner les fameuses perles car contrairement à ce que l'on croit ce n'est pas chose si aisée.

Patience est mère de gourmandise

"J'ai attendu d'avoir 47 ans pour pouvoir cuire les perles correctement", confie Christophe Michalak. De quoi nous intriguer. "Très souvent, on cuisait les perles du Japon dans du lait de coco. C'est une erreur pour moi", explique l'auteur de Christophe Michalak, Recettes d’un pâtissier confiné. "Comment je fais ? Je fais bouillir beaucoup d'eau. Je verse en pluie le tapioca. Je mélange et je cuis à feu doux pendant 5 minutes. Je coupe le feu et je laisse reposer toute la nuit. Les perles du Japon se réhydratent et le lendemain, je n'ai plus qu'à les passer au tamis. Je les récupère, je mets ça dans un grand bol, j'arrose généreusement de lait de coco. Et puis, je laisse au frais." Le nec plus ultra ? Le boire très froid avec une lichette de sirop d'érable.