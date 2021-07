Comment bien cuire les haricots verts ?

Le haricot vert est l'un des légumes préférés des Français. Certains l'achètent en conserve ou en surgelé, d'aucuns le préfèrent frais. Mais comment les cuire lorsqu'ils sont frais ? Pour les déguster au mieux et avec facilité, Laurent Mariotte et ses chroniqueurs livrent quelques conseils dans l'émission La Table des bons vivants.

Al Dente

Tout comme les pâtes, les haricots connaissent différents modes de cuisson pour convenir aux différentes recettes et à tous. "Je trouve ennuyants les haricots verts trop cuits", constate Olivier Poels. "Pour éviter cela, le secret, c'est de les cuire dans une eau bouillante salée pendant maximum 12 minutes et tout de suite, il faut les rafraîchir dans une eau glacée." Une recette idéal pour des salades.

Haricots fondants

Pour Laurent Mariotte en revanche, "les haricots se mangent fondants et bien cuits, notamment quand on réalise une poêlée à la provençal ou avec de la tomate et du lard." Pour cela, faites-les blanchir à l'eau bouillante salée pendant six minutes. Puis faites revenir les haricots dans une poêle à feu doux avec de la matière grasse comme de l'huile ou du beurre et à couvert pendant une vingtaine de minutes.

Sans écosser

"Vous pouvez également cuire vos haricots verts frais comme au restaurant Miznon à Paris", raconte Charlotte Langrand. "Pour cela, vous les passez rapidement à l'eau, comptez une douzaine de minutes, sans les avoir écossés puis vous les déposez sur la plancha avec de l'huile d'olive, de l'ail et beaucoup de citron. Puis on les mange à la main." Et chacun se débrouille à la dégustation pour se débarrasser du petit bout dur.