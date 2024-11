Colère du monde rural : blocage des agriculteurs de la Coordination rurale d'un péage de la frontière espagnole

La mobilisation du monde agricole continue. À la frontière espagnole, à la barrière de péage du Boulou, des agriculteurs de la Coordination rurale bloquent l'axe permettant de pénétrer dans l'Hexagone depuis l'Espagne afin de contester le traité du Mercosur. Pour ce faire, ces exploitants ont disposé leurs tracteurs et camionnettes devant la barrière de péage.

Intercepter les marchandises étrangères

Le blocage a donc lieu dans le sens Espagne vers France et déjà de longs embouteillages à perte de vue se forment. Cela risque d'avoir quelques conséquences, car chaque jour, 12.000 poids lourds prennent cette autoroute A9, véritable passerelle économique entre les deux pays. L'objectif pour Paris pour la centaine d'agriculteurs présents, est d'intercepter les marchandises étrangères.

"On va bloquer toute la journée et cette soirée. On va tenir au moins 48 heures, ça va bloquer avec les tracteurs. On ne bloque que les camions et les marchandises étrangères. On va fouiller d'où ça vient, puis si on voit que c'est du vin, on risque de faire vider par terre", déclare à Europe 1, Harry, un viticulteur. Les leaders syndicaux ont réuni leurs troupes au-devant ce péage pour demander aux agriculteurs de rester plusieurs jours.