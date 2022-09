Citroën change de logo et retrouve ses chevrons de 1919

Citroën change de logo. Non pas pour une nouveauté radicale et futuriste mais pour un retour au célèbre chevron d'origine, celui de 1919 imaginé par André Citroën, qui a longtemps été l'identité de la marque. Citroën n'est pas le seul constructeur automobile à faire ce choix de la nostalgie, Renault mise beaucoup sur le retour de la R5 et de la 4L. Comment expliquer ces stratégies ?

Un retour aux sources

Les deux chevrons sont toujours là, mais ils retrouvent l'ovale qui les entouraient il y a un siècle. Un retour aux sources qui devient une tendance dans le secteur automobile et qui s'explique notamment par une volonté de rassurer dans une période où tout est chamboulé par l'arrivée de l'électrique, explique Guillaume Crunelle, associé en charge de l'automobile au cabinet Deloitte.

"Il y a deux schémas possibles. Le premier est de se réinventer pour proposer une nouvelle image. Un autre consiste à aller réévoquer des éléments du passé pertinents. Revenir à des époques dites pionnières des marques où elles s'inscrivaient dans une démarche de conquête historique et de création de marché, ce qui correspond de facto à la création du marché des véhicules électriques aujourd'hui."

Le nouveau logo présent sur toute la gamme dès 2023

Voici pourquoi les nouvelles voitures électriques de Renault seront des Megane, R5, 4L et Espace. Puis Citroën, tout comme Dacia et KIA récemment, fait ce choix pour démontrer sa modernité, se présenter comme un fournisseur de mobilité et plus simplement comme un fabricant de voitures.

Ce chevron façon 1919 apparaîtra sur un concept de véhicule qui sera dévoilé ce jeudi et sur toute la gamme à partir de mi-2023.