Cinq jours sans téléphone : 17.000 scouts réunis à Jambville renouent avec leur foi et la nature

Déconnectés du monde numérique, 17.000 adolescents participent depuis vendredi à un gigantesque rassemblement scout dans les Yvelines. Entre veillées, partage et foi, ces jeunes venus de toute la France vivent une expérience hors du temps.





Camper pendant cinq jours sans téléphone portable. Depuis vendredi 17.000 scouts, du mouvement Scouts et Guides de France, âgés de 14 et 21 ans, se sont réunis dans le parc du château de Jambville, dans les Yvelines.

Jusqu’à lundi, les jeunes venus de toute la France se déconnectent du monde extérieur. L’occasion de rencontrer, partager et de renouer avec leur foi.

Conférences, jeux et veillées

Des milliers de tentes et de tipis de fortune sont alignés dans ce château des Yvelines. C’est le premier jamboree, un rassemblement scout, auquel participe Jessica, 15 ans.

"Ça faisait un an que je l’attendais. C’est une façon de rencontrer, c’est très impressionnant de voir ce qu’on peut faire par l’amitié, la rencontre et le partage", explique Jessica.

Des conférences, des jeux et des veillées sont organisés et pas question pour autant de ne pas participer à l’intendance. Sur une table des cagettes pleines de nourriture. Charlotte, venue du Nord de la France, aide à la distribution pour le déjeuner.

"On est en train d’aider au marché, on distribue des cagettes, c’est nos valeurs donc on est la faut aider", témoigne-t-elle au micro d'Europe 1.

"Pas de téléphone, on se déconnecte"

Privés de téléphone pendant cinq jours, les jeunes se reconnectent à la nature et entre eux. Valentine, un foulard rouge et vert autour du cou, s’en réjouit : "Pas de téléphone, on se déconnecte."

L’adolescente de 15 ans en profite aussi pour approfondir sa foi. "On fait une messe à 18.000 et on renouvelle notre promesse", raconte Valentine. Lundi, une cinquantaine de jeunes présents à Jambville prendront la route : direction Rome, pour le Jubilé des Jeunes.