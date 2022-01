Cinq conseils pour végétaliser son quotidien

Vous désirez vous sentir plus proche de la nature au quotidien et adopter un mode de vie plus respectueux des animaux ? Alimentation, rythme de sommeil, produits d'entretien... Invitée dans "Bienfait pour vous" sur Europe 1, l'autrice Marie Laforêt, photographe culinaire vegan, livre ses astuces pour "végétaliser" sa vie.

Favoriser une consommation locale

Adopter un mode de vie végétal en ville est totalement possible. Certes, on ne peut pas faire de cueillettes sauvages mais on peut aller au marché. On y trouve beaucoup de producteurs locaux, notamment en Ile-de-France. Il y a beaucoup de maraîchages dans cette région. Donc, on peut facilement trouver des petits producteurs qui travaillent en agriculture raisonnée et qui ne vont pas utiliser trop de pesticides. Il y a aussi les AMAP, des associations pour le maintien de l'agriculture paysanne. Le principe est de créer un lien direct entre les paysans et les consommateurs. Comment ça fonctionne concrètement ? Des personnes se réunissent, achètent à l'avance la production d'un producteur, d'un maraîcher ou d'un groupe. Puis, ils viennent récupérer cette production et se chargent de la distribution. Cela coûte moins cher et ça assure aussi aux producteurs des revenus.

Se mettre à la "slow life"

Avec la slow life, on respecte vraiment notre rythme. Très souvent, on a besoin de ralentir, surtout quand on vit une vie un peu speed de Parisiens. La slow life, c'est aussi d'accepter de vivre au rythme des saisons. Par exemple, on peut essayer de ralentir pendant l'hiver, car on a souvent beaucoup plus besoin de dormir que l'été.

Fabriquer ses produits de beauté et d'entretien

On peut fabriquer ses propres produits avec des ingrédients très simples comme le bicarbonate de soude. On le trouve désormais partout : aussi bien dans les magasins bio que dans les supermarchés. Le percarbonate de soude est aussi très efficace, notamment pour blanchir la cuvette des toilettes et le linge. Fabriquer ses propres produits peut en revanche prendre du temps. Il ne faut pas que cette activité s'ajoute à la charge mentale des femmes, qui assurent déjà la majeure partie du travail domestique. Dans ce cas-là, on peut se tourner vers des produits d'entretien bio et écologiques.

Utiliser des fleurs en cuisine

On peut végétaliser son assiette grâce aux fleurs. Attention : il ne faut surtout pas manger les fleurs achetées chez le fleuriste car elle sont très souvent traitées avec des pesticides dangereux. On peut trouver des gens qui vendent des fleurs comestibles. On peut aussi aller cueillir des fleurs. Et bien sûr, là, il faut respecter les règles de cueillette. On ne cueille pas à côté de champs qui ont été traités. On ne cueille pas non plus à côté d'endroits où il y a de l'élevage d'animaux, ni au bord des routes. Mais, en respectant les règles, on peut tout à fait cueillir des plantes et des fleurs dans la nature.

Manger végétarien ou vegan

L'alimentation végétale est une alimentation plus durable. La FAO, l'organisme des Nations unies en charge de l'alimentation le dit : la cuisine végétale, c'est l'avenir. Elle va en effet utiliser beaucoup moins de terres agricoles. Il faut savoir que 70% des terres agricoles dans le monde sont destinées à l'élevage et à la production d'alimentation pour l'élevage. L'alimentation végétale est moins gourmande en eau. Et c'est aussi l'alimentation qui émet le moins de gaz à effet de serre. Manger vegan ne nécessite pas davantage d'ingrédients, il faut juste changer ce qu'il y a dans nos placards.