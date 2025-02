Cigarettes électroniques jetables : le Parlement adopte définitivement l'interdiction des «puffs»

Le Parlement français a définitivement adopté ce jeudi l'interdiction des "puffs", ces cigarettes électroniques jetables particulièrement consommées par un jeune public. France deviendra ainsi le deuxième pays européen, après la Belgique, à en interdire la commercialisation sur son territoire.

L'interdiction des "puffs", cigarettes électroniques jetables parfumées et peu chères, en vogue notamment chez les jeunes, a été définitivement approuvée jeudi au Parlement par un dernier vote du Sénat. La France deviendra ainsi le deuxième pays européen, après la Belgique, à interdire la commercialisation des "puffs" sur son territoire, avec ce texte interdisant la vente et la distribution en France des dispositifs "pré-remplis avec un liquide et ne pouvant être remplis à nouveau, qu'ils disposent ou non d'une batterie rechargeable".

