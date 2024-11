Cigarettes électroniques : les arômes fruits rouges et menthol dangereux pour la santé d'après une étude

L'arôme fruits rouges des puffs et cigarettes électroniques est dangereux pour la santé. Pour arriver à ce constat, les chercheurs ont exposé des souris à la fumée de cigarettes électroniques aromatisées aux fruits rouges. Au contact de la vapeur, les cellules immunitaires des poumons des rongeurs ne fonctionnent plus. Or, elles ont pour rôle de décharger les poumons des particules toxiques.

"Un risque de faire des infections et d'en pâtir sur le plan de la santé"

"Cela semble jouer sur les macrophages : ce sont les cellules qui, au niveau des bronches, permettent de se protéger en pratique des infections. Cela perturbe le fonctionnement de ces macrophages et provoque un risque de faire des infections et d'en pâtir sur le plan de la santé", explique le Professeur Daniel Thomas, cardiologue et vice-président de l'Alliance contre le tabac.

Une précédente étude a montré que l'arôme mentholé a le même effet. En revanche, le cardiologue veut rassurer les consommateurs. "Vapoter, c'est beaucoup moins dangereux que de rester fumeur. Et donc, si vous êtes vapoteur, ne vous alarmez pas à cause de ça, et surtout, ne revenez pas au tabac", explique-t-il. Inhaler les liquides de cigarette électronique n'étant pas anodin pour la santé, le médecin conseille d'arrêter la vape dès que l'on peut s'en passer.