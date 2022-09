Chômage des seniors : pourquoi retrouver du travail passé 50 ans est si difficile ?

Travailler plus longtemps. C'est le souhait d'Emmanuel Macron qui réfléchit à la meilleure méthode pour proposer sa réforme des retraites. Si le chef de l'État et le gouvernement hésitent encore sur la meilleure formule à adopter entre allonger la durée de cotisation ou reculer l'âge de départ à la retraite, une chose est sûre : la réforme sera menée à son terme. Travailler plus longtemps, mais pour quoi faire ? C'est une question qui se pose régulièrement au sein de la population, et particulièrement chez les seniors.

Priorité aux jeunes

Car, passé 50 ans, le défi est souvent de retrouver un emploi. C'est le cas de Christine, 59 ans, en recherche d'emploi dans le secteur du commerce depuis plus de six mois. Elle envoie chaque jour des candidatures, mais souvent sans réponse.

"Sur certains postes sur lesquels je suis arrivée en finale à trois reprises, on m'a préféré quelqu'un de plus jeune et on me l'a dit parce qu'on pouvait embaucher quelqu'un qui avait potentiellement 10 à 15 ans devant lui, ce qui n'est évidemment pas mon cas."

"Pas assez rapide"

Selon elle, retrouver du travail à son âge est un véritable parcours du combattant. En cause notamment, son âge mais aussi ses prétentions salariales. "Trop expérimentée, trop cher… Il faudrait baisser ses exigences. J'ai vraiment l'impression qu'il faut faire la manche maintenant, quand on a comme moi 50 ans, pour trouver du boulot", regrette-t-elle.

Même sentiment pour Marie-Claire, enseignante reconvertie dans le social, sans emploi depuis bientôt deux ans. Elle craint qu'avec un âge de la retraite à 65 ans, sa recherche ne soit que plus difficile. "Je n'ai pas l'aisance des jeunes avec l'informatique. Je n'ai pas l'aisance de quelqu'un qui vient juste de sortir avec son diplôme tout frais et avec sa connaissance dans la tête", explique-t-elle. Et d'ajouter : "Je suis déjà considérée comme pas assez rapide, pas assez efficace. Si c'est le cas à 50 ans, qu'est-ce qu'on dit de quelqu'un de 65 ans ?"

Seule option pour Marie-Claire : se reconvertir. L'ancienne enseignante pense désormais à tenter de s'insérer dans un secteur en tension, comme à l'aide à la personne pour trouver plus facilement un emploi.