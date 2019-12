Démographie : les régions qui perdent des habitants, celles qui en gagnent

ANALYSE

Une toute récente étude de l'Insee révèle les noms des régions dont le nombre d'habitants a augmenté entre 2012 et 2017... et les noms de celles qui en ont perdu. On trouve la Corse en tête des régions françaises qui ont vu leur population grandir, avec une croissance d'1,2% sur la période. L'Occitanie figure juste derrière sur la liste, notamment grâce à Toulouse, qui attire beaucoup. La médaille de bronze revient aux Pays de la Loire et à leur ville-phare, Nantes, qui a été un aspirateur à population ces dernières années

Paris se vide

À l'inverse, la Bourgogne-Franche Comté a perdu des habitants : c'est la seule région réellement amputée d'une partie de sa population. Le Grand-Est et la Normandie quant à eux n'ont quasiment pas connu de variation en cinq ans.

Une chose intéressante à noter : la ville de Paris perd maintenant plus d'habitants qu'elle n'en gagne. La capitale accueille de moins en moins de résidences principales pour de plus en plus de résidences secondaires mises en location sur des plateformes comme Airbnb. Un phénomène déjà identifié mais que les chiffres du très sérieux Institut national de la statistique viennent aujourd'hui confirmer : Paris est en train de se vider de ses habitants.