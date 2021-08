Chantal amoureuse d'un détenu : "J'ai découvert qu'il avait tué ses deux ex-femmes"

TÉMOIGNAGE

Il y a plus de dix ans, un détenu, Bernard, poste une petite annonce dans l’espoir de rencontrer une femme. Par humanité et compassion pour les prisonniers, Chantal, qui a l’habitude d’échanger des courriers avec des détenus seuls, commence à lui écrire. Rapidement, et après quelques visites, elle tombe sous le charme de cet homme peu bavard sur son passé judiciaire. Elle sait seulement qu’il a été condamné pour homicide. Dans le podcast "Dans les yeux d'Olivier", elle raconte les débuts de leur histoire et le moment où elle a découvert son sombre passé judiciaire…

"Notre première rencontre s'est vraiment bien passée. Bernard était agréable, convivial, souriant. Et puis à chaque visite, c'était pareil. Il était charmant. Instantanément, il m'a plu. J'aimais son côté colosse, son côté sensible aussi. Alors au fil du temps, la relation a évolué. C'est devenu une relation amoureuse", explique Chantal. "Je ne connaissais de son histoire que ce qu'il voulait bien me raconter. Il se faisait passer pour une victime. Il me disait que les femmes avaient profité de lui".

Étonnement, l'administration pénitentiaire laisse Chantal le fréquenter sans aucune mise en garde. Elle les autorise même à passer deux week-end au sein d'une unité familiale. Bernard a pourtant un lourd passé. Il a tué ses deux précédentes compagnes. A chaque fois en les poignardant. Ce n'est que quelques mois plus tard, quand Bernard lui demande d'acheter un livre dont il est le personnage principal, qu'elle découvre son parcours criminel.

"Il venait de changer de prison. L'aumônier lui a parlé d'un livre qu'un journaliste avait écrit sur son affaire. Il était tout content de lui. Alors j'ai cherché le livre. Et impatiente d'en savoir plus je l'ai parcouru… et je suis tombée raide. J'ai découvert qu'il avait tué ses deux ex-femmes", se souvient Chantal. Elle y apprend également que sa deuxième femme était visiteuse de prison, comme elle. "Cette personne allait le voir en prison. C'est comme ça qu'elle est tombée amoureuse de lui. Elle a tout fait pour qu'il sorte en liberté conditionnelle. Il est sorti et quelques mois après il l'a tué de 14 coups de couteaux, devant ses enfants".

"Il se déchaîne"

"J'ai découvert un individu complètement fou. A partir du moment où l'on ne dit pas ce qu'il a envie d'entendre, ou ce qu'il a envie qu'on fasse, il se déchaîne. Et notamment quand on lui dit qu'on va le quitter. Et là vous trouvez un autre homme", détaille-t-elle. Elle décide alors de le confronter à ce récit et lui demande des explications avant de lui annoncer qu'elle le quitte et qu'elle ne reviendra plus jamais. "Il s'est déchainé. Il m'a harcelé au téléphone. Il m'a menacé de mort. Il a dit qu'il aller me tuer, me mutiler…"

Depuis cet épisode, Chantal n'est jamais retournée voir Bernard en prison. Mais elle vit avec cette menace en tête. "J'ai peur qu'il obtienne une permission de sortie", explique-t-elle. "J'ai envie de passer à autre chose, mais c'est très difficile".