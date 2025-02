Chandeleur : comment réussir ses crêpes et épater ses convives

Ce dimanche c'est la chandeleur. De nombreux Français vont profiter de cette journée pour faire des crêpes avec leur proche. Pour être sûr de les réussir, Europe 1 a poussé la porte d'une crêperie parisienne à la rencontre d'un spécialiste.

Avec du sucre, de la confiture, de la pâte à tartiner, ou même nature... Nombreux sont les Français qui vont déguster des crêpes pour la Chandeleur ce dimanche. Mais pour épater ses convives, ses proches ou simplement ses papilles, encore faut-il bien les réussir. Pour en être certain, Europe 1 s'est rendue dans une crêperie parisienne à la rencontre de Marc-Antoine Simoni, directeur des opérations de Breizh Café.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Beurre ou pâte à tartiner

Pour 80 crêpes "on va avoir besoin de deux kilos de farine de froment, de sucre semoule deux et de quatre litres de lait. La première étape. La première étape, ça va être de casser les œufs. La deuxième va être d'ajouter le sucre semoule et de bien blanchir la préparation. On va ensuite rajouter une première partie du lait, la farine et finir avec le lait." Puis place à la cuisson : 45 secondes sur un billig.

Quant à savoir ce qu'on peut mettre sur sa crêpe, "du beurre demi-sel nature, ou une pâte à tartiner maison".