Face aux incivilités qui enlaidissent Bordeaux, la municipalité passe à l’action. Une nouvelle brigade de la police municipale traque désormais les auteurs de dépôts sauvages, des jets de mégots ou encore des abandons d’excréments canins. Objectif : sanctionner ces comportements avec des amendes pouvant grimper jusqu’à 450 euros.

"Les gens dégueulasses, presque sous votre nez, ils laissent leur chien déposer leur crotte et la laisse. Mais pour le reste, bon, c'est vrai que c'est sale." Exaspérée, cette retraitée n'est pas la seule dans les rues de Bordeaux à se plaindre de ces incivilités du quotidien.

Pour résoudre ce problème, Pierre Hurmic, maire écologiste, met en place ce mardi une brigade spécifique de la police municipale avec pour mission de lutter contre ces incivilités.

Jets de mégots, de chewing-gum, des tags, des affichages sauvages, des nuisances sonores et des sacs d'ordures balancés sur le trottoir… Les agents n'hésitent pas à enfiler leurs gants pour tenter d'identifier le contrevenant.

Des amendes allant jusqu'à 450 euros

"Effectivement, un dépôt sur la voie publique, on va regarder à l'intérieur si on trouve une identité. On va faire une photo également, quand je lancerai la procédure, si on arrive à identifier l'auteur des faits", explique un agent.

Des incivilités qui peuvent coûter cher, très cher, insiste Samuel Dechoux, patron de la police municipale de Bordeaux. "Vous allez jeter un papier, vous pouvez avoir une infraction de 135 euros. Si vous déposez un sac-poubelle, vous pouvez avoir une infraction de 135 euros qui peut aller jusqu'à 450 euros en fonction du dépôt. Et si vous êtes en entreprise, vous pouvez vous retrouver avec une infraction à 875 euros", détaille-t-il.

Depuis le début de l'année, ce sont plus de 80 verbalisations qui ont été établies par cette brigade anti-incivilité.