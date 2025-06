«C'est une honte» : à Lyon, les passants s'indignent après l'ouverture d'un magasin éphémère réservé aux femmes voilées

Durant les quatre jours du pont de l'Ascension, un magasin éphémère a ouvert à Lyon, à deux pas de la place Bellecour. L'enseigne Jennah Boutique dit ne s'adresser "qu'aux musulmanes pudiques". Une interminable file d'attente de femmes voilées s'est formée devant la boutique, indignant le voisinage et les passants.

À Lyon, un magasin peu ordinaire s'est installé en centre-ville, à deux pas de la place Bellecour, durant les quatre jours du pont de l'Ascension. Un magasin éphémère, Jennah Boutique, qui dit ne s'adresser "qu'aux musulmanes pudiques" en proposant des voiles, des tuniques ou des abayas. Un magasin qui a remporté un immense succès avec une longue file d'attente de femmes voilées devant l'entrée, indignant le voisinage et les passants.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Vendre ces fringues, c'est contre les femmes !"

Pendant quatre jours, ce fut une immense file d'attente devant l'entrée du magasin. Une centaine de femmes voilées attendant l'ouverture pour pouvoir acheter hidjabs, tuniques amples et abayas proposées par Jennah Boutique, spécialiste de la "modest-fashion", en français "mode pudique".

D'ailleurs pour entrer, le port du voile est obligatoire, ce qui choque Marie, une habitante du quartier. "La rue était envahie de femmes voilées, ça a choqué tout le monde, c'était fou, on n'était plus en France !" Chantal, son amie, se dit indignée. "Je trouve que c'est une honte. Vendre ces fringues, c'est contre les femmes ! Les femmes sont sous dépendance, qu'est-ce que ça veut dire ? On devrait leur montrer ce qui se passe en Iran", s'emporte-t-elle.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"C'est un signe de soumission de la femme"

Ce magasin éphémère s'est installé pour la deuxième fois à Lyon. S'il n'y a pas eu de trouble à l'ordre public, Catherine, gérante d'un commerce tout proche, émet les mêmes réserves. "Le fait que ce soit que des femmes voilées, je trouve ça choquant. C'est de l'entre-soi, en fait. C'est un signe de soumission de la femme et c'est à l'encontre de notre pays, de nos valeurs", concède-t-elle.

Aujourd'hui, l'enseigne a disparu et le fonds de commerce est de nouveau à louer. La marque, très active sur Internet, affirme ne pas avoir d'autres projets de magasin éphémère, pour l'instant.