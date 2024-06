«C'est tous les jours» : les employés du chantier de l'A69 sont agressés quotidiennement par les opposants au projet

La bataille de l'A69 n'est pas terminée. Ce week-end, environ 1.000 gendarmes seront mobilisés dans la zone de cet ouvrage qui doit relier Toulouse à Castres. Face à eux, plusieurs milliers d'opposants au projet de construction de l'autoroute A69 vont se rassembler malgré les interdictions préfectorales. Sur place, ce chantier de la discorde crée de plus en plus de tensions. Les engins de chantier sont régulièrement incendiés, les ouvriers agressés.

"On ne vient pas le matin pour se faire caillasser"

Aux abords de la ZAD, depuis ce jeudi, 552 personnes ont été contrôlées, 26 objets dangereux ont été saisis comme des planches à clous, des haches ou des couteaux. Des trouvailles qui n'étonnent pas du tout cet ouvrier sur le chantier, régulièrement pris pour cible par "des tirs de mortier, des lancers de pierres, et même par des cocktails Molotov", explique-t-il au micro d'Europe 1.

"En fait, on ne vient pas le matin pour se faire caillasser", regrette-t-il. Une peur partagée par Ludovic, le chef d'équipe. "J'ai pris trois boulets de 10cm dans la gueule. J'ai deux chauffeurs qu'ont pris d'autres caillasses. Tout le monde en prend et c'est tous les jours", s'agace-t-il. "Tu t'arrêtes en stop. Ils sont là, en train de t'attendre et ils te caillassent. On a tous envie de leur taper dessus, faut être honnête", confit-il.

Une mise en service d'ici à 2025 ?

Conséquence, il faut plus que jamais, à partir d'aujourd'hui, protéger les personnes et les biens. Car le long du chantier, 11 engins ont été brûlés en quelques mois. Alors, le patron d'Atosca, le concessionnaire en charge de la construction de l'autoroute, prévoit un gros dispositif de sécurisation.

Cela signifie que nous regroupons au maximum les engins de manière exceptionnelle pour ce week-end, puisque nous mettons en place des équipes de gardiennage. Mais nous aurons aussi une présence importante de forces de l'ordre sur ces différents sites", explique Martial Gerlinger. Et ce dernier l'affirme : malgré la pression des opposants, l'A69 sera mise en service d'ici à fin 2025.